WhatsApp, in futuro i messaggi potranno autodistruggersi entro 24 ore dall'invio

Dopo il lancio delle videochiamate su WhatsApp Desktop per Mac e Windows, è il momento di tornare a parlare delle funzionalità in arrivo nell’applicazione per smartphone: gli sviluppatori del servizio di messaggistica sarebbero infatti all’opera per lanciarne una particolarmente desiderata dagli utenti.

Stando a quanto scritto da WABetaInfo su Twitter, come potete vedere anche in calce all’articolo, la compagnia starebbe testando una delle tante feature giunte prima su altri prodotti come Snapchat e Telegram, ovvero la possibilità di inviare messaggi che spariscono dopo 24 ore.

Il loro utilizzo sarebbe particolarmente simile a quello dei messaggi effimeri già presenti nell’applicazione, una sorta di “allargamento” della stessa feature dal tempo di 7 giorni a quello di una singola giornata, dopo la quale tutti i messaggi inviati dopo l’attivazione della suddetta funzionalità verrebbero automaticamente eliminati dalle chat di interesse.

Come detto precedentemente, la funzione ora è solamente in fase di test in casa WhatsApp, dunque in futuro gli sviluppatori potrebbero decidere improvvisamente di disattivarla. Su Twitter, intanto, altri utenti stanno già chiedendo di provare altri periodi temporali come 30 minuti o anche 5-10 secondi.

Sempre rimanendo in tema WhatsApp, la piattaforma di messaggistica potrebbe vedere arrivare anche le foto che si autodistruggono con la scadenza di un timer impostato dall’utente. O ancora, a breve anche in Italia arriverà la possibilità di importare pacchetti di sticker di terze parti, dopo l’attivazione in altre parti del mondo come Brasile, Indonesia e India.