WhatsApp, in futuro si potranno mettere in pausa le registrazioni vocali

Quante novità in arrivo per i messaggi vocali su WhatsApp! Oltre al player “globale” per ascoltare gli audio quando si esce dalla chat di chi ce li ha inviati, il servizio di messaggistica di casa Facebook prossimamente permetterà anche di mettere in pausa la registrazione e riprenderla in un secondo momento.

A scoprire questa novità sono stati i soliti esperti di WABetaInfo, i quali l’hanno scovata all’interno delle versioni Beta sia per Android che per iOS. Non manca persino un video di test in cui viene mostrata la nuova interfaccia di registrazione e invio dei messaggi vocali: come si può vedere, nella parte sottostante dello schermo verranno mostrati il pulsante per la cancellazione del messaggio audio a sinistra, il pulsante di invio a destra e, al centro, il pulsante rosso per avviare e mettere in pausa la registrazione.

Si tratta di una funzionalità piuttosto semplice e senza ombra di dubbio essenziale in una piattaforma come WhatsApp. Sarà certamente capitato a tutti di voler registrare un messaggio audio e doverlo cancellare in corso d’opera a causa di qualche rumore improvviso o persone che disturbano. Tutto ciò in futuro sarà evitabile proprio grazie a questa feature, il cui approdo nella versione stabile di WhatsApp dovrebbe avvenire tra diverse settimane. Chi vorrà provarla in anteprima dovrà attendere allo stesso modo un po’ di tempo, in quanto persino i tester iscritti alla beta pubblica non vi hanno ancora accesso.

Su WhatsApp per iOS, intanto, sono cominciati i test della crittografia end-to-end dei backup.