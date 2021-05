WhatsApp, è il grande giorno: cosa succede in Italia per la privacy?

Alla fine il "grande giorno" di WhatsApp è ufficialmente arrivato: è giunta l'ora per la piattaforma di messaggistica istantanea di Mark Zuckerberg e soci di effettuare le tanto "chiacchierate" modifiche alle policy relative alla privacy. Tuttavia, tra gli utenti c'è ancora molta confusione in merito: cerchiamo di fare chiarezza.

Ebbene, oggi 15 maggio 2021 WhatsApp cambierà i termini di servizio, introducendo le novità in termini di privacy. Questo significa che gli utenti saranno chiamati ad accettare questi ultimi, altrimenti si ritroveranno gradualmente impossibilitati a utilizzare alcune funzionalità. In parole povere, in caso di rifiuto, piano piano si perderanno determinate possibilità.

Ad esempio, dopo alcune settimane non sarà più possibile ricevere notifiche, nonché inviare messaggi ed effettuare o ricevere chiamate. Inoltre, non si potrà più accedere all'elenco delle chat. In ogni caso, l'account non verrà eliminato (se non per via della questione degli utenti inattivi per 120 giorni). Per tutti i dettagli, consigliamo di consultare le linee guida ufficiali di WhatsApp.

In ogni caso, dovete sapere che, in realtà, per gli utenti europei cambia poco o nulla. Infatti, la questione "critica" in questo caso è la condivisione dei dati di WhatsApp con Facebook, altro servizio appartenente a Mark Zuckerberg e soci. Tuttavia, in Europa questa tipologia di condivisione dei dati non viene effettuata, se non in modo "limitato e volontario" da parte dell'utente. Per ulteriori informazioni, potete fare riferimento al nostro approfondimento dedicato.