Whatsapp guarda sempre più a Telegram: in arrivo una funzione molto utile nei gruppi

Mentre si avvicina sempre più il lancio delle Community su Whatsapp, i ragazzi di WABetaInfo nel sorgente della beta dell’app di messaggistica istantanea hanno trovato alcuni riferimenti ad una funzione già presente da tempo nei canali Telegram e che presto potrebbe arrivare anche sulla controparte di Meta.

Secondo quanto riportato, infatti, Whatsapp sarebbe al lavoro sui sondaggi. I primi riferimenti sono stato scovati nella beta 2.22.6.67 dell’applicazione per iOS: la feature a quanto pare è in fase di sviluppo, come dimostrato anche dal fatiche non è disponibile nemmeno per i beta tester pubblici.

Una funzione di questo tipo potrebbe essere utile nei gruppi in varie circostanze, in quanto consentirebbe ai gestori di sondare rapidamente l’umore dei partecipanti per l’organizzazione di iniziative o altro.

Nello screenshot pubblicato da WABetaInfo, si mostra anche l’interfaccia grafica del sistema di creazione del sondaggio: gli amministratori del gruppo potranno scegliere la domanda del sondaggio ed ovviamente le varie risposte. Non è chiaro se come avviene sui gruppi Facebook sarà data la possibilità di consentire agli utenti di aggiungere delle opzioni aggiuntive, però.

Al momento non sono emerse indicazioni sulla possibile data di lancio di questo aggiornamento, ma come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti del caso.