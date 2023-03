WhatsApp guarda a Telegram: nome al posto del numero nella nuova Beta!

Nel lungo percorso di evoluzione del suo servizio di messaggistica istantanea, gli ultimi mesi per Meta sono stati particolarmente frenetici. Dalla possibilità di modificare i messaggi inviati su WhatsApp ai messaggi effimeri, la novità più recente sarà forse una delle più sostanziali.

Stiamo parlando della possibilità, come già accade su altri servizi, di far apparire direttamente il nome utente invece del numero di telefono, una funzione praticamente fondamentale per facilitare l'identificazione del mittente.

In particolare, la feature presente nella build beta 2.23.5.12 dell'app per Android permette di identificare attraverso lo username gli utenti sconosciuti anche nella lista delle conversazioni e non soltanto all'interno della chat di gruppo, ed è proprio quello dei grossi gruppi il caso d'uso in cui questo potrebbe risultare più utile, come potrebbe accadere per l'università o nei gruppi di genitori.

Oltre a poterli identificare nei gruppi, quindi, gli username potranno essere leggibili in chiaro al posto dei numeri anche nell'elenco delle conversazioni singole, quando verremo contattati da utenti che non abbiamo ancora in rubrica.

La speranza è sempre quella di riuscire, un giorno, a poter utilizzare l'app direttamente senza dover mostrare il nostro numero di telefono, ma sicuramente questo richiederà molto più tempo. Nel frattempo, potrebbe interessarvi scoprire come scrivervi da soli su WhatsApp, una feature tanto semplice quanto utile!