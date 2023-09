Whatsapp a tutto HD: arriva la condivisione video in alta definizione!

A poche settimane dal lancio della funzione che consente di inviare foto in HD su Whatsapp, l’applicazione di Meta si arricchisce ulteriormente con un’altra funzione che rende ancora migliore l’invio dei video.

Come annunciato tramite i canali social di Whatsapp, la piattaforma di messaggistica istantanea ha dato il via al rollout della funzione che permette di inviare video in HD. Al momento la feature ancora non è disponibile per tutti (sul nostro iPhone ad esempio è stata attivata, mentre su altro ancora no), ma possiamo dire he il funzionamento è praticamente identico alla controparte delle foto.

Quando si prova ad inviare una clip infatti, tramite il pulsante presente in alto a destra nella schermata d’invio, riconoscibile dall’icona “HD”, è possibile scegliere tra due risoluzioni: qualità standard (476x848 pixel), che si traduce in un minor consumo di banda e spazio, e qualità HD (718x1280 pixel).

Chiaramente, lo spazio occupato varia anche a seconda della durata del filmato.

Il sistema d’invio dei video in HD dovrebbe essere disponibile a stretto giro di orologio per tutti gli utenti: analogamente a quanto avvenuto per le foto in HD, non sarà necessario alcun aggiornamento dell’applicazione.

Parallelamente intanto Whatsapp sta continuando i test della gestione muti-account sullo stesso dispositivo, di cui si parla da tempo.