WhatsApp, identificare i contatti sarà ancora più facile con la nuova Beta

Meta sta lavorando duramente per mantenere le sue app aggiornate e funzionali. Sulla sua principale app di messaggistica, di recente abbiamo assistito all'aggiunta di diverse feature, come la possibilità di visualizzare il nome utente al posto del numero su WhatsApp per i contatti sconosciuti.

Il focus dell'ultimo periodo, per l'azienda di Menlo Park, sembra essere proprio quello dell'identificazione degli utenti, cercando di semplificarci la vita con qualche innesto ben mirato.

Sebbene ancora in beta, l'ultima novità punta ancora con più decisione in questa direzione: nei gruppi, infatti, ci sarà la possibilità di mostrare la foto profilo come piccola anteprima direttamente nella chat di discussione, rendendo ancora più facile l'identificazione a colpo d'occhio dei partecipanti, ammesso che abbiano impostato un'immagine personale.

Si tratta dell'ultima feature individuata dall'ormai puntualissimo WABetaInfo, che l'ha scovata nella versione in anteprima con numero build 2.23.6.12.

Quest'opzione, che in inglese verrà identificata nelle impostazioni proprio come "Profile Icons", è in fase di sviluppo sia per Android che per dispositivi dotati di sistema operativo iOS.

Sempre in tema di identificazione, ricordiamo che da qualche giorno è disponibile Meta Verified, il processo di verifica della propria identità a pagamento per Facebook, una novità che mira ai content creator e ai professionisti che desiderano farsi riconoscere con facilità e sicurezza dalle proprie community.