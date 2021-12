Whatsapp ed iMessage sono le app che inviano più dati all'FBI: i dettagli in un documento

Un nuovo rapporto pubblicato da Rolling Stone e ripreso da AndroidAuthority, si sofferma su un documento interno dell'FBI relativo alla quantità di dati utente che le applicazioni di messaggistica informatica invierebbero all'agenzia federale, che negli USA si occupa di intelligence e sicurezza nazionale.

Il documento ha svelato che Whatsapp ed iMessage fornirebbero all'agenzia la maggiore quantità di informazioni. Nel rapporto, che non è in alcun modo classificato ed è datato 7 Gennaio 2021, viene evidenziato che a partire dal 20 Novembre 2020, l'FBI avrebbe modo di accedere in maniera del tutto legale alle applicazioni di messaggistica istantanea.

Nonostante la quantità di informazioni ottenute, però, l'FBI si lamenterebbe del fatto che i dati vengono inviate alle forze dell'ordine non in tempo reale, il che può avere un impatto sulle indagini. Fa eccezione Whatsapp, che sarebbe l'unica a poter "interagire" col Bureau praticamente ogni quarto d'ora.

Whatsapp, iMessage e Line spiccano perchè sarebbero in grado di fornire parte dei testi alle forze dell'ordine, solo su richiesta legale dell'FBI. Discorso diverso per Signal, Telegram, Threema, VIber, WeChat e Wickr, che non rivelerebbero alcun contenuto dei messaggi.

Non basterebbe nemmeno il backup dei messaggi di Whatsapp su iCloud: l'FBI, infatti, potrebbe acquisire il contenuto effettivo delle conversazioni in quanto Apple sarebbe tenuta a consegnare la chiave di crittografia di iCloud con un mandato di perquisizione.

Telegram, dal suo canto, sarebbe in grado di rivelare gli indirizzi IP ed i numeri di telefono solo per indagini terroristiche "confermate". Signal non svelerebbe il contenuto del messaggio, ma offrirebbe data ed ora in cui l'utente si è connesso al servizio e l'ultima data in cui è stato online sull'app.

iMessage di Apple fornirebbe informazioni "di base" sugli utenti con un mandato di comparizione, a cui si aggiungono 25 giorni di query di ricerca con un'ingiunzione del tribunale. Le autorità, sempre previo mandato, sarebbero anche in grado di eseguire un backup del dispositivo e leggere i messaggi effettivi se la persona in questione utilizza i backup di iCloud per iMessage.

La versione Android di Whatsapp, inoltre, sarebbe l'unica in grado di condividere i "record di base degli utenti" previo mandato di comparizione: si tratta dei tabulati contenenti mittente e destinatario di ogni messaggio. Il tutto è schematizzato nello screenshot presente in calce, che si può ingrandire cliccandoci su.