WhatsApp impedirà screenshot immagini e video effimeri: disponibile ora in beta

Lo scorso agosto su WhatsApp è emersa una novità importante per la tutela della privacy degli utenti, ovvero la protezione alle foto inviate con singola visualizzazione. Questa feature sembra sempre più vicina al debutto sull’app, dato che ora gli screenshot a foto e video sono bloccati nella ultima beta.

A rendere nota la presenza di questa funzionalità di sicurezza sul servizio di messaggistica di casa Meta sono stati i soliti, attenti colleghi di WABetaInfo. Il loro report è estremamente chiaro: nella beta 2.22.22.3 di WhatsApp per Android risulta impossibile catturare frame di video o salvare le immagini tramite screenshot, quando vengono condivise con la opzione di singola visualizzazione, in quanto il sistema lo impedisce con il messaggio pop-up “Non puoi fare screenshot per le politiche di sicurezza”. Insomma, non può essere più chiaro.

Usare app di terze parti o estensioni per bypassare questo blocco non funzionerà nemmeno, in quanto il sistema catturerà uno screenshot completamente nero; o ancora, non sarà possibile registrare lo schermo tramite la feature Android dedicata in quanto verrà impedito dal sistema. WhatsApp comunque non avvertirà il mittente del tentativo di screenshot da parte del destinatario. Ovviamente, l’unico metodo che potrà essere sfruttato è scattare una foto del display con un altro dispositivo mobile.

Non è ancora noto quando questa funzionalità di sicurezza arriverà su WhatsApp ma, dato che si trova ufficialmente in fase di beta a due mesi circa dai primi leak, possiamo aspettarci un debutto tra fine 2022 e inizio 2023.

Nel mentre, i tecnici della piattaforma stanno ancora lavorando sui sondaggi nei gruppi WhatsApp.