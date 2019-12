WhatsApp: importanti novità per la Dark Mode, nuove funzionalità e come si attiverà

Dopo aver dato un primo sguardo al tema scuro, torniamo a parlare della Dark Mode di WhatsApp per via di alcune importanti novità. Infatti, a quanto pare, questa funzionalità sarà attivabile dalle impostazioni dell'app (e non dello smartphone, come si pensava fino ad ora).

In particolare, stando a quanto riportato da WaBetaInfo, all'interno dell'ultima versione Beta dell'applicazione Android della popolare piattaforma di messaggistica istantanea è stato trovato un evidente riferimento alla possibilità di scegliere il tema direttamente dalle impostazioni dell'app (come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia). Per attivare la Dark Mode, una volta che quest'ultima sarà attiva, basterà quindi recarsi in Impostazioni > Temi > Scuro.

Oltre a questo, sembra che WhatsApp stia lavorando per implementare alcune funzionalità legate al tema scuro. La possibilità più "gustosa" sembra essere Set by Battery Saver, opzione che permetterà ai possessori di smartphone montanti Android 9 Pie di far attivare automaticamente all'applicazione di WhatsApp la Dark Mode quando il dispositivo è in modalità risparmio energetico. Per gli smartphone con Android 10, invece, l'applicazione terrà in considerazione le impostazioni di sistema.

In ogni caso, vi ricordiamo che stiamo parlando di indiscrezioni trapelate online in seguito all'analisi del codice di una versione Beta di WhatsApp. Questo significa che al momento la Dark Mode non è disponibile per tutti gli utenti e inoltre non c'è ancora una data certa in merito al rilascio dell'aggiornamento.