WhatsApp: in arrivo l'aggiunta di una notifica per le menzioni nei gruppi

WhatsApp potrebbe presto ricevere una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di trovare e leggere rapidamente i soli messaggi in cui si è stati menzionati all'interno di un gruppo silenziato.

Si tratta di una vera e propria notifica in-app, visualizzata come un piccolo tasto nella parta bassa destra della conversazione di gruppo, che permetterà con un tocco di saltare tutti i messaggi della conversazione per visualizzare direttamente quelli in cui si è stati menzionati, sempre se non sono già stati letti.

Un pulsante dedicato ci avviserà quindi della presenza di messaggi in cui un utente del medesimo gruppo ci ha menzionato. Una volta cliccato, l'app visualizzerà automaticamente il messaggio. La nuova funzionalità, è stata inserita (e nascosta) nell'ultima versione 2.18.10 presente sull'App Store di iOS. Non ci ancora informazioni in merito a quando questa funzione verrà rilasciata.