Whatsapp: è in arrivo un feed che ordinerà gli Stati per rilevanza?

A quanto pare, Whatsapp a quanto pare sta valutando l'introduzione di una importante funzione per gli Stati, ovvero la controparte della piattaforma di messaggistica delle Storie di Instagram.

La società di Mark Zuckerberg sta infatti testando un algoritmo per gli Stati che ordinerà gli aggiornamenti per rilevanza piuttosto che in ordine cronologico. La novità sarebbe in fase di test sulla versione iOS dell'applicazione disponibile in Brasile, Spagna ed India, ma chiaramente gli sviluppatori hanno intenzione di portarla anche in altri mercati in futuro.

L'algoritmo prenderà in considerazione i contatti con cui si interagisce di più, basandosi sui messaggi inviati e le risposte che gli utenti hanno dato agli Stati pubblicati in precedenza. Attualmente invece l'applicazione ordina gli Stati semplicemente in ordine cronologico. Il sistema è già utilizzato su Instagram e Facebook, ma chiaramente Whatsapp è un tipo di applicazione diversa in quanto essendo basata sulla crittografia end-to-end non raccoglie molti dati sugli utenti. Il nuovo algoritmo non cambierà in alcun modo questo aspetto, in quanto le informazioni necessarie per farlo funzionare e per migliorarlo non arriveranno in alcun modo sui server di Whatsapp. Anche nel caso in cui dovesse essere attivo il backup, le preferenze saranno salvate come parte del file di backup.