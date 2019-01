Whatsapp: in arrivo lo sblocco con Touch ID e Face ID

La notizia era nell'aria già da tempo, ma a quanto pare ci siamo: Whatsapp è pronta ad introdurre su Android ed iOS il sistema di autenticazione tramite impronta digitale e riconoscimento facciale.

Sul sistema operativo di Apple, ovviamente, il tutto avverrà tramite Face ID e Touch ID a seconda del dispositivo, ma la notizia più importante è rappresentata dal fatto che il team di sviluppo avrebbe iniziato a lavorare anche su Android su un sistema simile.

L'utente quindi sarà in grado di abilitare, in una sezione dedicata dell'applicazione, il login tramite impronta digitale. In questo modo l'app sarà completamente protetta e l'utente dovrà confermare la propria identità per poter aprire Whatsapp dall'icona alle notifiche, passando per widget ed altro. Il sistema proteggerà l'intera applicazione, il che vuol dire che non sarà possibile bloccare conversazioni specifiche.

Come vi mostriamo nello screenshot in calce, sarà possibile utilizzare le credenziali del proprio account (come il codice di sblocco), se il sistema non dovesse essere in grado di rilevare le impronte digitali. La funzione è in fase di sviluppo alpha e dovrebbe essere disponibile in futuro per tutti gli utenti che posseggono dispositivi Android con almeno la versione Marshmallow installata al suo interno. Al momento non è stata resa nota alcuna finestra di lancio.