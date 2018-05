Whatsapp: in arrivo le video chiamate di gruppo e gli Sticker

Nel corso del keynote tenuto ieri all'F8 Conference, Mark Zuckerberg e soci non si sono concentrati solo su Facebook ed Instagram, ma anche su quello che resta comunque il servizio di messaggistica istantanea più popolare ed utilizzato al mondo, Whatsapp, che si appresta ad abbracciare tante novità.

Funzionalità che riguardano sia la divisione consumer che business, un segmento di mercato su cui la compagnia sta puntando massicciamente.

La più importante riguarda senza dubbio l'arrivo degli Sticker (adesivi) per le conversazioni, che probabilmente saranno disponibili in un negozio interno da cui sarà possibile scaricarli. Gli adesivi sono già presenti da tempo su Facebook Messenger, Line e WeChat, e saranno sviluppabili anche da creatori di terze parti.

Nei prossimi mesi debutteranno su Whatsapp anche le video chiamate di gruppo, le quali supporteranno massimo quattro persone simultaneamente, ma al momento ancora non è noto quando sarà disponibile l'aggiornamento.

Mubarik Imam, responsabile di Whatsapp, ha approfittato dell'evento per annunciare che ora l'applicazione ha oltre 450 milioni di utenti attivi quotidianamente ed ogni giorno, attraverso la piattaforma, vengono effettuati 2 miliardi di minuti di chiamate video ed audio.



Per quanto riguarda Whatsapp Business, il servizio lanciato su Android all'inizio dell'anno, è stato annunciato che sono in arrivo nuove funzionalità per i grandi marchi, a pagamento però. Il tutto per consentire loro di raggiungere una clientela più vasta.