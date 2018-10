Whatsapp: in fase di test la Modalità Vacanza per Android ed iOS

Il team di sviluppo di Whatsapp continua a lavorare per migliorare quanto più possibile l'applicazione e l'esperienza utente per i propri iscritti. Le ultime novità che sono trapelate includono due nuove modalità che gli sviluppatori starebbero testando internamente.

Si tratta delle Modalità Silenziosa e Vacanza, che si aggiungono alla possibilità di collegare gli account.

La Modalità Silenziosa dovrebbe essere già disponibile al pubblico sulla versione Android e consente agli utenti di nascondere il badge dell'app per le chat disattivate. Ciò vuol dire che quando attivata, per un determinato lasso di tempo non si riceverà alcun tipo di notifica da nessuna chat: non bisognerà disattivarle singolarmente per ogni conversazione o gruppo.

La Modalità Vacanza invece è ancora in fase di sviluppo, ma dovrebbe comunque basarsi sulla Modalità Silenziosa. Quando abilitata, impedirà alle sessioni di chat archiviate di essere nuovamente attive una volta ricevuto un nuovo messaggio.

Di non poco conto anche la terza feature in test, che consentirà agli utenti di collegare i loro account Instagram a Whatsapp. Non sono ancora noti i benefici di tale funzione, ma è probabile che gli utenti siano in grado di recuperare i profili Facebook / Instagram usando Whatsapp.

Non è ancora nota la data di lancio al pubblico delle tre novità, vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili ulteriori dettagli. Non sembrano invece essere presenti molte indicazioni sull'arrivo della pubblicità.