Whatsapp: in rollout la funzione per cancellare i messaggi inviati

Dopo l’aggiornamento delle FAQ , di cui vi abbiamo parlato ieri sera su queste pagine, arrivano le prime segnalazioni., infatti, avrebbe iniziato il rollout della funzione che permetterà agli utenti di cancellare i messaggi inviati.

Come mostrato nello screenshot presente in calce, quando si selezionerà il messaggio da eliminare, ci si troverà di fronte a tre opzioni: “elimina per me”, “elimina per tutti” ed “annulla”.

La novità assoluta è rappresentata proprio dalla seconda scelta, che permetterà di cancellare il messaggio non solo dal proprio smartphone, ma anche da quello del destinatario. C’è però da precisare una cosa: la funzione “elimina per tutti” funzionerà solo per i sette minuti successivi all’invio, e la sua eliminazione non garantisce che il messaggio non sia stato visto dal destinatario, dal momento che non sarà possibile cancellare la notifica.

La funzione è in fase di rollout, ma i tempi potrebbero essere diversi a seconda del paese e del sistema operativo.

Come sempre, vi invitiamo a segnalarci l’arrivo attraverso i commenti.