WhatsApp informa gli utenti sulla privacy: ecco dove potete trovare i dettagli

WhatsApp non sta esattamente passando uno dei periodi migliori, visto il recente "fuggi fuggi" dalla piattaforma. La questione della condivisione dei dati con Facebook non sembra infatti essere andata giù ad alcuni utenti, che hanno deciso di orientarsi verso altri lidi. Tuttavia, WhatsApp non ci sta e vuole spiegare la situazione.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e The Verge e come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia, la nota piattaforma di messaggistica istantanea sta cercando di informare gli utenti in materia di privacy mediante gli Stati. Per chi non lo sapesse, generalmente questi ultimi vengono utilizzati in modo simile alle Storie di Instagram dagli utenti di WhatsApp.

L'iniziativa della piattaforma di proprietà di Facebook è già attiva anche in Italia: vi basta aprire WhatsApp, spostarvi nella scheda "Stato" e dare un'occhiata agli Stati relativi alla privacy. Questi ultimi sembrano sparire dopo un certo periodo di tempo in seguito alla visualizzazione, ma non preoccupatevi: potete approfondire l'argomento e trovare tutti i dettagli del caso direttamente sul portale ufficiale di WhatsApp.

La scelta della nota piattaforma di avviare un'iniziativa di questo tipo arriva in seguito alle polemiche che hanno causato il rinvio dell'update sulla privacy. Insomma, WhatsApp sta cercando di fornire ulteriori strumenti agli utenti per informarsi in merito a cosa porterà con sé l'aggiornamento, che per il momento è fissato per il 15 maggio 2021.