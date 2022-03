Whatsapp, inizia il lancio delle reaction ai messaggi su Android

Dell’imminente arrivo delle reaction ai messaggi di Whatsapp si parla ormai da tempo immemore, ma a quanto pare ci siamo davvero. Come notato dai colleghi di WABetaInfo, infatti, la piattaforma di messaggistica di Meta ha iniziato il rollout delle reaction sotto forma di emoji, che introdurranno un nuovo sistema di risposta ai messaggi.

Al momento però la funzione è disponibile solo nella versione beta 2.22.8.3 dell’app Android, mentre dal fronte iOS ancora non sono giutne informazioni.

Il funzionamento sarà simile a quelle di Telegram: premendo a lungo su un messaggio ricevuto, gli utenti potranno rispondere con una delle sei emoji: il pollice in su, il cuore, il pianto, le risate, la faccia scioccata o le mani giunte. (in segno di ringraziamento).

Le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, però, hanno parlato anche di un possibile arrivo della funzione su iOS, ma al momento ancora non sono emerse indicazioni di questo tipo per l’immediato futuro e non è chiaro se siano in corso test analoghi. Come sempre vi aggiorneremo non appena arriveranno ulteriori indicazioni.

Di recente, Whatsapp ha stretto le maglie contro le catene di Sant’Antonio, ed ha introdotto una serie di limitazioni per prevenire la diffusione di fake news, soprattutto alla luce del conflitto in corso in Ucraina.