Whatsapp, insofferenti alle notifiche dei gruppi? Sarà possibile silenziarli per sempre!

Interessante notizia dalla beta Android di Whatsapp, che farà sicuramente felici coloro che sono insofferenti alle notifiche delle chat, soprattutto dei gruppi. La società di Mark Zuckerberg infatti sta testando una funzione che permetterà di silenziare per sempre le conversazioni.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, nel pannello "silenzia" a cui si accede quando si vuole mutare una chat, alle opzioni "8 ore" ed "1 settimana" è stata aggiunta anche "sempre", che ha preso il posto di "1 anno" che attualmente è disponibile su iOS ed Android.

La feature è presente nella versione 2.20.197.3 della piattaforma di messaggistica istantanea, e dovrebbe debuttare presto sulle versioni pubbliche anche su iOS. Nessuna informazione sulla data di lancio, però, almeno al momento.

Si tratterà sicuramente di una funzione utile per molti, che chiaramente potrà essere sfruttata anche con le chat singole e non solo con i gruppi. Il nostro era un esempio in quanto le conversazioni con più persone sono quelle che generano il numero maggiore di notifiche, spesso sovraccaricando i centri notifiche degli smartphone e provocando anche un consumo superiore di batteria.

Whatsapp sta lavorando anche al supporto multi dispositivo che consentirà di utilizzare lo stesso numero di telefono su più smartphone in contemporanea, oltre che l'integrazione con Facebook Messenger.