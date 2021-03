Whatsapp ed Instagram Down: il Codacons chiede un risarcimento per gli utenti

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, nel pomeriggio di ieri Whatsapp ed Instagram sono andati down per circa un'ora a livello mondiale. L'associazione dei consumatori Codacons in una nota ha chiesto alle società di Mark Zuckerberg un risarcimento per i disservizi causati agli utenti.

"In un momento in cui milioni di italiani sono costretti a lavorare in smartworking, disservizi come quello odierno causano pesanti disagi e rallentano l’attività dei cittadini, impendendo di inviare messaggi anche importanti" si legge in una nota, in cui il Codacons osserva che non si tratta della prima volta che si verificano disservizi di questo tipo.

"Non è la prima volta che in Italia si registrano simili black out, che in questo periodo di emergenza sanitaria e di smartworking forzato appaiono ancora più gravi" continua l’associazione nella missiva ripresa anche dalle agenzie di stampa. "Per questo chiediamo a Facebook, proprietaria di WhatsApp e Instagram, di risarcire in modo automatico tutti gli utenti italiani coinvolti nel disservizio odierno, studiando assieme al Codacons le forme di indennizzo più adeguate".

Al momento da parte della compagnia americana non sono arrivati commenti in merito. Problemi come quello di ieri sono comunque messi in preventivo dagli utenti, anche a causa dell'elevato traffico registrato nell'ultimo anno.

Prossimamente, intanto, Whatsapp introdurrà una novità per i messaggi audio.