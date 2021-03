Whatsapp ed Instagram down oggi 19 Marzo: i servizi non funzionano

Problemi per Whatsapp ed Instagram oggi 19 Marzo 2021 in Italia. I due servizi di Facebook, infatti, da qualche minuto non funzionano nel nostro paese e gli utenti non riescono accedere alle chat ed al newsfeed.

Nello specifico, Whatsapp nel momento in cui si tenta di accedere ad una conversazione o alla lista delle chat, restituisce l'errore "Connessione.." all'infinito, mentre Instagram non riesce a caricare le fotografie ed il newsfeed e restituisce un errore generico. I problemi si stanno verificando sia dalle versioni web che dalle rispettive applicazioni per iOS ed Android.

Non è chiaro quanto siano diffusi i problemi a livello nazionale, ma abbiamo provato ad effettuare vari refresh sia da rete 4G che da WiFi senza riuscire a risolvere. Vi terremo aggiornati con tutti gli sviluppi.



I problemi sono certificati anche dalla pagina Downdetector di Whatsapp, che ha fatto il pieno di segnalazione nel giro di pochi istanti. Lo stesso sta accadendo anche sulla pagina di Instagram, dove in pochi istanti si sono sorpassate le 5000 mila segnalazioni di problemi, che riguardano sia il sito web che l'applicazione, oltre che il login.



Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci eventuali dettagli addizionali e consentirci di aggiornare tempestivamente il tutto.