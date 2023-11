WhatsApp adesso integra un chatbot IA: scovato nell'ultima beta

Ormai l'intelligenza artificiale è ovunque (come visto anche nell'approfondimento su Emo AI Desktop Pet). Tuttavia, avere un chatbot IA direttamente su WhatsApp potrebbe risultare interessante per più di qualcuno ed è proprio questo quanto sta emergendo nelle ultime ore.

A tal proposito, come riportato da Gizchina e WaBetaInfo, nella più recente versione beta per Android dell'applicazione di messaggistica istantanea è stata scovata, come potete vedere mediante lo screenshot presente in calce, una scorciatoia relativa a un chatbot. D'altronde, è già da tempo che Meta ha annunciato il futuro arrivo di funzioni IA su WhatsApp.

Sembra però adesso che le cose si stiano facendo più concrete, visto questo "avvistamento". In ogni caso, il servizio di intelligenza artificiale integrato nell'applicazione per messaggistica istantanea sarà a quanto pare accessibile tramite un apposito pulsante, collocato appena sopra al tasto per inviare nuovi messaggi, perlomeno su Android.

Al momento tutto è legato unicamente alla versione beta 2.23.24.26 di WhatsApp per Android, ma a quanto pare qualcuno è già riuscito a scovare il pulsante anche nella beta 2.23.24.23. Non ci sono tuttavia maggiori dettagli in merito e tutto tace a livello ufficiale, dunque è bene prendere la questione con la dovuta cautela e attendere maggiori sviluppi (anche in termini di possibilità offerte dal chatbot).