Whatsapp sempre più integrato in Android: l'indiscrezione farà felici gli utenti

Mentre Whatsapp si prepara a supportare le chat di altre app, come previsto dal DMA dell’Unione Europea, sul web emerge una notizia che sicuramente farà felici gli utenti Android, dal momento che l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta è destinata a diventare sempre più integrata nell’ecosistema.

Nella fattispecie, come svelato da alcuni utenti su X, Whatsapp starebbe lavorando per integrare il suo elenco di chiamate nel registro dell’app Google Telefono, come si può vedere dallo screenshot presente in calce. Al momento non sono noti molti dettagli in merito, ma la cosa che sembra essere certa è che le chiamate provenienti da Whatsapp o effettuate da Whatsapp saranno contraddistinte da un apposito tag inserito nel registro: in questo modo gli utenti avranno la possibilità di distinguere le chiamate VoiP di Whatsapp con quelle normali che utilizzano la rete classica.

Secondo quanto riferito dai colleghi di AndroidPolice, probabilmente per poter godere di questo sistema bisognerà disporre dell’ultima versione dell’applicazione Google Telefono. Su iPhone questa feature è già disponibile da tempo e nell’applicazione Telefono è presente un’apposito tag sotto le chiamate effettuate o ricevute tramite Whatsapp.

Qualche giorno fa, intanto, Whatsapp ha portato gli elenchi puntati e numerati all’interno dell’editor testuale per estendere le opzioni di formattazione.