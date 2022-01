Whatsapp sempre più integrato in iOS: arriva un'importante novità su iPhone in Italia

A pochi giorni dalla distribuzione dell'ultimo aggiornamento di Whatsapp su iOS a livello internazionale, nella giornata di ieri Meta ha distribuito il nuovo update per il proprio client di messaggistica istantanea anche in Italia.

Scaricabile tramite l'App Store (pesa solo 108,9 Megabyte), il pacchetto include diverse novità di rilievo.

Alla possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione dei messaggi vocali, di cui avevamo già parlato qualche giorno fa nella notizia linkata poco sopra, si aggiunge una funzione molto interessante, che integra Whatsapp ancora di più con le funzioni di iOS 15.

Nel changelog infatti viene specificato che è stato aggiornato il sistema delle notifiche di Whatsapp, che ora supporta anche la modalità Full Immersion. Ma non è tutto, perchè come ampiamente preannunciato nei rumor emersi nelle scorse settimane, è anche in arrivo la visualizzazione dell'immagine del profilo e del gruppo accanto ad ogni notifica.

Queste novità, spiega Whatsapp, verranno implementate nel corso delle prossime settimane in maniera graduale a tutti gli utenti. Si tratta però senza dubbio di modifiche che renderanno ancora più piacevole la visualizzazione delle notifiche e, nel caso dell'integrazione con le Full Immersion, vi "proteggeranno" dai messaggi indesiderati quando le attivate.

Non vi è ancora traccia dell'autenticazione a due fattori di Whatsapp su web e desktop.