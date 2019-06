Whatsapp, l'integrazione con Facebook è più vicina: in arrivo la condivisione degli Stati

Il progetto di Mark Zuckerberg di unire le proprie piattaforme sembra ormai vicino a diventare realtà. A partire da oggi, i partecipanti al programma beta di Whatsapp potranno condividere i propri Stati direttamente sulla Storia di Facebook o inviarli ad altre applicazioni come Instagram, Gmail o Google Foto.

Whatsapp Status, per chi non la conoscesse, è la funzione che riprende il funzionamento di Instagram Stories e consente di pubblicare immagini, testo e video che scompaiono dopo 24 ore.

Nelle informazioni sulla nuova feature, Whatsapp ha specificato che nonostante la novità gli account non saranno collegati in alcun modo. Gli sviluppatori hanno infatti integrato le stesse API di condivisione offerte da iOS ed Android, il che vuol dire che i dati saranno condivisi tra due applicazioni e non tra i diversi account.

Whatsapp ha anche precisato che i due post saranno separati nei sistemi di Facebook e non saranno collegati. La condivisione dello Stato dovrà essere fatta a mano e non avverrà in maniera automatica: la società vuole che il tutto rappresenti una decisione attiva da parte dell'utente e non del sistema.

La decisione di unire Instagram, Whatsapp e Facebook è stata ufficializzata dall'amministratore delegato Mark Zuckerberg lo scorso mese tramite un post pubblicato sul blog ufficiale, in cui ha spiegato che alla base del nuovo ecosistema ci sarà la crittografia end-to-end. Nonostante ciò però l'Unione Europea ha espresso preoccupazione.