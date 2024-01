WhatsApp introduce la creazione degli sticker personalizzati su iOS

Al netto della questione della scelta del colore del tema di WhatsApp, vale la pena tornare a soffermarsi sulle novità relative alla popolare applicazione di messaggistica istantanea. Infatti, quest'ultima vede ora l'introduzione di uno strumento per creare sticker personalizzati su iOS.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch e PhoneArena, nonché come spiegato ufficialmente direttamente mediante un post Instagram del profilo WhatsApp, ora risulta possibile, perlomeno per i possessori di un iPhone, trasformare le proprie foto in sticker (o comunque modificare gli sticker esistenti).

Il rollout della novità è già iniziato per quel che concerne la più recente versione dell'applicazione ufficiale di WhatsApp legata a iOS, quindi potreste riuscire a scovare l'opzione e farne uso. In ogni caso, il nuovo strumento è di semplice utilizzo, dato che basta selezionare l'icona dello sticker, fare tap sul tasto "+" che compare a schermo e scegliere eventualmente la foto di partenza.

Tra l'altro, mediante l'apposito editor fornito da WhatsApp, risulta anche possibile integrare semplicemente nello sticker scritte personalizzate o comunque qualche grafica di proprio interesse. Per il resto, potrebbe semplicemente interessarvi inviare il vostro sticker a un amico, così da tentare di "stupirlo". Al netto di questo, sempre facendo riferimento all'app di messaggistica istantanea coinvolta, potreste voler approfondire la questione dell'addio al backup illimitato su Google Drive.