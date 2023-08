WhatsApp introduce una novità inaspettata: ecco i gruppi senza nome

Al netto della funzione di condivisione dello schermo su WhatsApp in videochiamata, è giunto il momento di soffermarsi su un'altra novità legata alla popolare applicazione di messaggistica istantanea. Infatti, è stata svelata una feature per certi versi inaspettata, ovvero la possibilità di creare gruppi senza nome.

A tal proposito, come riportato anche da TechCrunch e The Verge, nonché come spiegato da nientemeno che Mark Zuckerberg su Facebook, adesso su WhatsApp c'è la possibilità di lasciare di fatto "vuoto" il nome dei gruppi. In che senso? Banalmente, è possibile lasciare all'app configurare quest'ultimo affinché inserisca semplicemente i nomi dei membri.

L'esempio di Zuckerberg mostra come nome del gruppo "Rocco e Li-Chen", ovvero le due persone presenti all'interno del gruppo. Chiaramente ciò che non viene mostrato è invece il nome dello stesso utente, in questo caso Zuckerberg, che rimane ovviamente un membro del gruppo ma che banalmente non ha interesse nel vedere il suo stesso nome nell'ambito del "titolo" della chat.

In parole povere, in questo modo ogni utente vede i nomi degli altri, anziché dover per forza di cose dare un "titolo" al tutto. Si tratta inoltre di una possibilità pensata per aiutare gli utenti a creare gruppi anche quando non c'è un singolo tema da trattare o una questione in comune, ma si vuole semplicemente conversare con determinate persone in un'unica chat.

Visto, però, che nel "titolo" del gruppo vanno a finire i nomi dei membri, nel caso di questa tipologia di gruppi è possibile avere solamente fino a un massimo di 6 persone. Questo anche per via del fatto che, ogni qualvolta entrerà un nuovo membro, il nome del gruppo verrà cambiato in automatico aggiungendo il suo nome. Cosa succede nel caso in cui non si abbia in rubrica una persona? A quanto pare, in quel caso il "titolo" del gruppo sarà composto dal numero di telefono coinvolto. Al netto di questo, la funzionalità è in fase di rollout a livello globale: ci vorranno un po' di settimane affinché questo venga completato per tutti.