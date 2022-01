WhatsApp introduce una novità tanto semplice quanto attesa su iOS

In attesa del possibile arrivo del trasferimento delle chat di WhatsApp da Android a iOS, torniamo a dare un'occhiata alle novità della popolare app. Infatti, su iOS è arrivata una funzionalità non di poco conto (e non c'è solamente quella).

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, l'appena rilasciata versione 22.2.75 della popolare applicazione di messaggistica istantanea porta con sé la possibilità di mettere in pausa mentre si registra un vocale. In parole povere, si tratta di una feature che permette all'utente di ascoltare un messaggio vocale WhatsApp prima di inviarlo. Questa possibilità finora era al centro di una fase di test, ma adesso sta arrivando sui dispositivi di tutti gli utenti iOS.

Insomma, si tratta di una novità tanto semplice quanto attesa, che finalmente viene messa a disposizione di coloro che sono soliti utilizzare il servizio. Per il resto, l'update alla versione 22.2.75 mira anche a ottimizzare il supporto relativo alla funzionalità Full Immersion di iOS 15. Per chi non lo sapesse, quest'ultima permette all'utente di gestire l'elenco delle notifiche consentite, in modo da non perdere il focus su ciò che si sta facendo (d'altronde, in inglese la feature viene chiamata proprio Focus). A tal proposito, l'aggiornamento dell'app di WhatsApp per iOS consente ora di scegliere quali notifiche consentire relativamente alle singole conversazioni.

Insomma, il team di WhatsApp ha aggiunto varie possibilità interessanti mediante il più recente aggiornamento dell'app per iOS (e chiaramente la lista di novità che abbiamo citato non è completa). Potreste dunque voler "fare un salto" sull'App Store e scaricare l'update.