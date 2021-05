WhatsApp introduce una simpatica funzionalità per gli adesivi

Dopo aver appreso i piani per far approdare la crittografia end-to-end su Facebook e Instagram, torniamo a parlare del colosso di Menlo Park e di WhatsApp per via di un'interessante iniziativa.

Approdati ufficialmente sull'app di messaggistica istantanea già due anni fa, gli sticker nel corso del tempo sono stati oggetto di numerose limature per rendere la loro implementazione quanto più divertente e utile possibile. In particolare, giusto da pochissimi giorni abbiamo appreso del possibile arrivo di una funzionalità aggiuntiva per gli adesivi di terze parti.

La feature di cui vi parliamo oggi invece arriva direttamente dagli sviluppatori di WhatsApp e riguarda la possibilità di ricevere suggerimenti dinamici sugli sticker da inserire nella conversazione, sulla base del testo che stiamo digitando. In particolare, alla pressione del pulsante delle emoji sulla sinistra della casella di testo WhatsApp proverà a suggerirci gli adesivi più attinenti con le parole chiave che abbiamo digitato.

Non si tratta certamente di una funzione da lasciare tutti a bocca aperta, ma l'innovazione a volte passa anche attraverso scalini più piccoli. Occorre precisare però che attualmente la funzione è in grado di fornire suggerimenti automatici solo per i pacchetti di adesivi ufficiali. A dire il vero, funzionalità simili sono già presenti su applicazioni meno diffuse dunque fa piacere vedere come anche WhatsApp, nonostante il credito di cui già meritatamente gode, si sia allineata anche sotto questo punto di vista.