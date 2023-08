WhatsApp starebbe introducendo la verifica dell'account tramite email

Non sono poche le novità arrivate su WhatsApp nel 2023, ma presto potrebbe aggiungersene un'altra. Infatti, secondo le più recenti indiscrezioni, nel contesto dell'app di messaggistica istantanea legata a Meta presto arriverà la verifica dell'account tramite email.

A tal proposito, come riportato anche da Wccftech, il solito portale WABetaInfo è riuscito a scovare una pagina dedicata a questa funzionalità (come d'altronde potete vedere nello screenshot in calce) nella versione 2.23.16.15 di WhatsApp beta per Android. Come ben potete immaginare, si fa riferimento a una presunta feature in fase di sviluppo, dunque non si tratta di qualcosa già accessibile dagli utenti.

In ogni caso, ciò a cui starebbe lavorando il team di WhatsApp sembra rappresentare più che altro una funzionalità di sicurezza aggiuntiva, pensata per proteggere il proprio account andando oltre a tutte le questioni relative al numero di telefono (che ovviamente difficilmente verrà sostituito totalmente in un ambito come quello di un'applicazione di messaggistica istantanea).

Non è del tutto chiaro se l'inserimento dell'e-mail sarà obbligatorio. Per ora, infatti, si tratta solamente di indiscrezioni legate a quanto scovato nel contesto di una versione beta dell'applicazione per Android di WhatsApp. Le fonti riportano a tal proposito che il tutto dovrebbe risultare opzionale e andare oltre a quanto avviene nel contesto dell'autenticazione a due fattori, ma staremo a vedere.