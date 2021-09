WhatsApp introdurrà un editor per le icone delle chat di gruppo: come funzionerà?

Si torna a parlare delle prossime novità in arrivo su WhatsApp: il servizio di messaggistica di proprietà di Facebook Inc. dovrebbe ottenere importanti cambiamenti per le chat di gruppo, tra cui anche un editor per creare icone personalizzate direttamente all’interno dell’applicazione.

Come ripreso da WABetaInfo, la versione beta 2.21.190.11 rilasciata su iOS ha svelato questa novità a tutti i possessori di iPhone che sono iscritti al programma di test di WhatsApp. In calce alla notizia potete trovare uno screenshot dimostrativo della funzionalità: molto semplicemente, recandosi sulle informazioni del gruppo e premendo sull’icona della fotocamera apparirà una nuova voce “Emoji & Sticker”.

Alla sua selezione verrete catapultati su una nuova schermata che permetterà di selezionare un colore uniforme di sfondo su cui scrivere una stringa di testo a vostro piacimento, oppure inserire delle emoji o, ancora, degli sticker personalizzati. Si tratta di una soluzione decisamente efficace e divertente al problema che alcuni si pongono alla creazione di un gruppo, soprattutto quelli temporanei: che immagine mettere come icona? Finalmente c’è una risposta rapida e simpatica.

Allo stato attuale, WABetaInfo segnala che questa funzionalità è disponibile solo per alcuni utenti Beta iOS e che il rilascio dovrebbe essere graduale sia per loro che, in futuro, per gli utenti Android iscritti anch’essi alla beta di WhatsApp. Le tempistiche esatte di introduzione, tuttavia, non sono ancora note.

Ricordiamo ai lettori, in conclusione, che giusto dieci giorni fa WhatsApp ha lanciato la crittografia end-to-end per i backup.