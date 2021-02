WhatsApp sta per introdurre una funzionalità tanto semplice quanto utile

WhatsApp è sempre al lavoro per migliorare il suo servizio di messaggistica istantanea, nonostante i recenti "disguidi". Risulta dunque in arrivo una feature che potrebbe fare felice un certo tipo di utente.

In particolare, stando anche a quanto riportato da WaBetaInfo, nell'ultima versione beta dell'applicazione ufficiale di WhatsApp per Android, ovvero la 2.21.3.13, sono comparsi dei riferimenti relativi a una nuova funzionalità di prossimo arrivo: il badge relativo alle menzioni. In parole povere, quando qualcuno utilizza la funzione "tag" per richiamare la vostra attenzione all'interno di un gruppo, vedrete comparire il relativo badge a fianco del nome della relativa chat. In questo modo, saprete quando le persone richiedono il vostro intervento in una conversazione.

Potrebbe sembrare una cosa di poco conto, ma in realtà si tratta di una funzionalità tanto semplice quanto utile. Infatti, le nostre vite si fanno sempre più frenetiche, tra una chiamata di qua e un messaggio di là, quindi una feature di questo tipo consente di rimanere sempre "attenti" a ciò che accade all'interno di un gruppo, tra l'altro in modo rapido.

In ogni caso, il badge per le menzioni è ancora in fase di sviluppo e non è chiaro quando arriverà per tutti. Per il resto, l'aggiornamento non introduce grandi novità, se non qualche sticker in più.