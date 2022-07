WhatsApp sta per introdurre una novità molto attesa sullo stato online

Dopo aver trattato la questione di WhatsApp e degli avatar, torniamo ad approfondire su queste pagine feature a cui sta lavorando il team dietro alla popolare applicazione di messaggistica istantanea. Infatti, per la serie "perché non è stato fatto prima", sta a quanto pare per arrivare una funzionalità molto attesa.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e WaBetaInfo e come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia, è stata scoperta l'esistenza di un'opzione relativa alla possibilità di nascondere lo stato online. Si fa dunque riferimento a una novità in termini di privacy, che consentirà agli utenti di evitare che le altre persone vedano quando stanno usando la ben nota applicazione di messaggistica istantanea.

Lo screenshot condiviso da WaBetaInfo è relativo alla versione iOS dell'app per WhatsApp e mette in evidenza due possibili scelte in termini di visualizzazione dello stato online: "Tutti" o "Come Ultimo accesso". Sembra dunque che risulterà possibile avere un po' di privacy in più anche da questo punto di vista, senza che puntualmente le altre persone vedano la scritta "online" quando l'utente coinvolto sta usando WhatsApp. Non è tuttavia chiaro quando dovrebbe venire rilasciata l'opzione, in quanto per il momento si tratta solamente di una delle classiche "scoperte di WaBetaInfo".

In ogni caso, ricordiamo che di recente il team dietro alla popolare app di messaggistica istantanea ha "messo mano" anche ad altre opzioni lato privacy, introducendo, ad esempio, l'opzione "I miei contatti eccetto" per quel che riguarda la visualizzazione di alcune informazioni su WhatsApp. Insomma, sembra trattarsi di un periodo di novità in tal senso.