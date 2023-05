Whatsapp per iOS si aggiorna: arriva il supporto multi-dispositivo anche in Italia

Arriva anche in Italia il supporto multidispositivo per Whatsapp per iPhone. Con l’ultimo aggiornamento dell’applicazione per iPhone, infatti, anche gli utenti che dispongono degli smartphone della Mela possono usare Whatsapp su più dispositivi.

L’aggiornamento, disponibile sull’App Store di iOS da qualche ora, pesa pochi megabyte ed include una serie di funzionalità molto interessanti. Di seguito il changelog ufficiale:

Ora puoi usare WhatsApp su più telefoni. Per collegare un iPhone come dispositivo complementare, tocca l’opzione “Collega questo dispositivo” sulla schermata di registrazione del

numero di telefono.

Ora, quando utilizzi i messaggi effimeri, potrai salvare i messaggi importanti per leggerli in seguito. Tieni premuto un messaggio e scegli

“Conserva” per iniziare.

Sono stati aggiunti nuovi strumenti di sovrapposizione del testo per lo Stato, compresi font e colori dello sfondo aggiornati.

La riproduzione delle GIF sarà automatica, senza la necessità di doverle toccare.

Aggiungi un link alla chiamata WhatsApp all’applicazione Calendario per iOS selezionando

“Aggiungi al calendario” quando crei un link alla chiamata dalla scheda Chiamate.

Secondo le ultime indiscrezioni, Whatsapp è anche al lavoro sulla condivisione dello schermo, che metterà l’applicazione di messaggistica targata Meta al pari con concorrenti come Zoom, Microsoft Teams e simili. Nessuna informazione sulla data di arrivo, però, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti i dettagli.