Whatsapp su iOS si aggiorna: si possono riprodurre messaggi vocali fuori dalla chat

Importante aggiornamento lanciato da Whatsapp per iOS in Italia. L'applicazione di messaggistica istantanea, infatti, ha ricevuto un importante update che porta con se un'attesissima novità per quanto riguarda i messaggi vocali, che già era stata a lungo testata.

Dopo l'installazione della versione 22.4.75, infatti, gli utenti avranno la possibilità di riprodurre i messaggi vocali anche al di fuori della chat. La modifica è già disponibile da tempo su Whatsapp Desktop.

La novità era nell'aria e nelle scorse settimane è già stata ampiamente testata da parte degli iscritti al programma beta.

Una volta effettuato il download, sarà possibile iniziare la riproduzione di un messaggio vocale o un file audio in una chat, e poi continuare ad ascoltarlo al di fuori, mentre si effettua una conversazione con un'altra persona.

Tra le altre novità introdotte nella stessa versione c'è la possibilità di visualizzare la foto del profilo del mittente di un messaggio nella notifica di iOS. Questa funzione però non sembra essere attiva per tutti: ad esempio sul nostro iPhone 12 Pro Max abbiamo la possibilità di godere del player "universale", mentre non è ancora disponibile il nuovo design delle icone.

Di recente, intanto, Whatsapp ha cambiato il design delle chiamate in-app, ma questa feature è ancora in fase di test e dovrebbe vedere la luce prossimamente.