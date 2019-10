WhatsApp per iOS aggiunge una funzionalità che rende più rapide le conversazioni

Dopo i rumor relativi al tema scuro, si torna a parlare di WhatsApp. In particolare, questa volta ci riferiamo specificamente alla versione iOS dell'applicazione di Mark Zuckerberg e soci. Infatti, un recente aggiornamento tramite App Store ha introdotto una funzionalità in grado di rendere più rapide le conversazioni tra utenti.

Come riportato anche da PhoneArena, l'ultimo update dell'applicazione di WhatsApp per iOS ha portato con sé la possibilità di riprodurre i messaggi vocali direttamente dalle notifiche. Per fare questo, l'utente deve semplicemente tenere premuto sul riquadro della notifica e in seguito premere sull'icona Play. La funzionalità sembra essere già attiva per tutti anche in Italia, visto che, come potete vedere dagli screenshot presenti qui sotto, siamo riusciti ad utilizzarla tranquillamente sul nostro iPhone. Non sappiamo però se sia disponibile solamente per coloro che dispongono di iOS 13 o meno.

Per il resto, l'aggiornamento 2.19.100 introduce anche ulteriori possibilità di personalizzazione dei contenuti multimediali direttamente dalla chat e qualche miglioria secondaria. Nel caso la vostra applicazione non sia ancora aggiornata, vi ricordiamo che potete effettuare l'update tramite l'App Store.

Insomma, adesso gli utenti hanno a disposizione uno strumento per ascoltare le conversazioni e rispondere in modo ancora più veloce. Nel frattempo, vi ricordiamo che WhatsApp è al lavoro per implementare i messaggi che si autodistruggono.