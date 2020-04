Whatsapp per iOS ed Android si aggiorna con un'interessante novità per le videochiamate

E' stato finalmente rilasciato il nuovo aggiornamento per Whatsapp Messenger, disponibile su iOS ed Android, che porta un'interessante novità per le videochiamate, ormai divenute per milioni di utenti la via principale per comunicare con amici e parenti.

Con il pacchetto, infatti, Whatsapp ha raddoppiato il limite di partecipanti alle videochiamate e chiamate di gruppo, che passa da 4 ad 8. Come sottolineato dagli sviluppatori nel changelog, però, per poter accedere alla funzione è necessario che tutti i membri della chiamata abbiano la versione più recente dell'applicazione.

La novità è stata a lungo richiesta dagli utenti, in quanto evita l'installazione di altre applicazioni per poter fare videochiamate di gruppo. Whatsapp, nell'annuncio di qualche giorno fa ha anche confermato che questa modifica al limite massimo non comporterà alcun cambiamento alle impostazioni di sicurezza: le videochiamate e chiamate vocali, infatti, saranno comunque basate sulla crittografia end-to-end.

Whatsapp ha anche aggiornato gli elementi visivi per gli utenti iOS 13: tra le novità c'è un nuovo design implementato al menù delle azioni per i messaggi.

A ridosso del fine settimana, Facebook ha anche lanciato Messenger Rooms, un nuovo sistema che come affermato dalla società di Menlo Park, permetterà di creare una "stanza virtuale direttamente da Messenger o Facebook", in grado di ospitare fino a 50 persone.