Whatsapp per iOS si appresta ad abbracciare tante novità. C'è il tema scuro!

Nella giornata di ieri Whatsapp ha rilasciato tramite TestFlight la nuova versione beta dell'applicazione di messaggistica istantanea, che corregge tanti bug ma introduce al contempo anche delle novità molto interessanti per gli utenti in possesso di uno smartphone Apple. Vediamo insieme quali sono.

Whatsapp 2.20.10, queso il numero di build, è finalmente compilato utilizzando l'SDK di iOS 13: ciò vuol dire che l'app inizierà a supportare tante funzionalità del sistema operativo del colosso di Cupertino, tra cui l'Haptic Touch e nuovi elementi dell'interfaccia utente.

In attesa dell'arrivo del tema scuro, nella versione beta è stata introdotta una funzione che renderà le mappe condivise nelle chat scure se su iOS è attiva la dark mode.

La novità più importante però riguarda il consumo dei dati. iOS 13 infatti include una nuova funzionalità che permette di ridurre il consumo dei dati. Quando questa è abilitata, le app compatibili riducono la quantità di dati consumati quando non si è connessi al WiFi. E dal momento che il nuovo Whatsapp sarà pienamente compatibile con iOS 13, sarà possibile attivare questa funzione anche per le chat.

Come avverrà per il tema scuro, se il consumo ridotto di dati sarà attivo lato iOS 13, si estenderà anche all'applicazione ed interromperà in automatico il download dei messaggi vocali e dei media.

Grazie alle API di iOS 13, è possibile condividere i file e media direttamente con i contatti di Whatsapp tramite il menù "Condividi".

Nella beta sono anche presenti delle indicazioni al tema scuro, che sarà compatibile anche con il widget. Alcuni riferimenti nel pannello di condivisione. Nessuna informazione sulla data di disponibilità.

Ricordiamo che è consigliabile aggiornare l'app per evitare di incappare nel bug che manda in crash Whatsapp e le chat di gruppo.