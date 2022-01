Whatsapp per iOS si appresta ad accogliere un'importante novità: aggiornamento in arrivo?

Il 2022 si è aperto da poco e Whatsapp ha tagliato il supporto a diversi smartphone. Tuttavia, al contempo gli sviluppatori sono già al lavoro su alcune novità che con ogni probabilità vedremo all'opera nel corso delle prossime settimane sulla versione iOS dell'applicazione, e che sono già state svelate da WABetainfo.

Nella fattispecie, come mostriamo nello screenshot presente in calce che è stato acquisto dall'ultima versione beta di Whatsapp, l'applicazione seguirà il trend già intrapreso da altre applicazioni e presto mostrerà alla sinistra della notifica anche la foto profilo della persona che ci ha inviato un messaggio. In questo modo sarà possibile identificare più rapidamente il mittente senza la necessità di leggere il nome.

Questa feature è utile soprattutto se si ricevono più notifiche insieme da Whatsapp, e chiaramente sarà estesa anche ai gruppi, per cui sarà visualizzata la foto impostata dall'amministratore.

Lo scorso anno i gestori dell'applicazione avevano iniziato anche a testare le Community su Whatsapp, di cui avevamo parlato su queste pagine ampiamente anche attraverso alcuni screenshot provenienti direttamente dalla beta.

Nessuna informazione, almeno al momento, sulla data di lancio di queste novità e come sempre vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni a riguardo. Non è chiaro a che punto sia la beta e lo sviluppo.