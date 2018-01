Whatsapp: su iOS arriva la riproduzione dei filmati da YouTube in modalità PiP

Mentre in Italia è da poco approdata la beta di Whatsapp Business , che però è disponibile solo su, sulla versionedella famosa applicazione è approdata un'interessante novità, che va ad espandere ulteriormente l'esperienza utente e ne facilita la navigazione.

Come ampiamente rivelato da WABetaInfo nel corso della fase beta, infatti, Whatsapp è ora perfettamente integrato con YouTube.

Ciò vuol dire che gli utenti saranno in grado di visualizzare i filmati caricati sulla piattaforma di Google senza dover lasciare l'applicazione, ma continuando a chattare con gli amici, grazie alla riproduzione in modalità Picture-In-Picture, come vi mostriamo negli screenshot che trovate in calce alla notizia.

Tale funzione è disponibile a partire dalla versione 2.18.11 di Whatsapp, che è disponibile gratuitamente sull'App Store di iOS.

Grazie a questo nuovo aggiornamento, gli utenti che utilizzano smartphone basati sul sistema operativo del gigante di Cupertino non devono fare altro che effettuare un tap sul link di YouTube per visualizzarlo nella stessa applicazione. La finestra, che comparirà nella stessa applicazione, includerà anche i comandi Play/Pause, oltre che un pulsante per chiudere la finestra e funzioni che consentiranno di avviare la riproduzione a tutto schermo, di modificare le dimensioni della finestra ed, ovviamente, chiuderla.

La riproduzione continuerà anche nella lista delle chat e nei vari menù dell'applicazione.