WhatsApp su iOS, in arrivo novità per messaggi effimeri e bolle chat

In attesa delle nuove impostazioni lato privacy per WhatsApp, il servizio di messaggistica di casa Facebook ha ricevuto una versione beta aggiornata su iOS con novità importanti per quanto riguarda estetica della chat e messaggi effimeri: vediamo assieme cosa è stato rilasciato ai tester.

Come ripreso da WABetaInfo, per quanto concerne la chat stessa troviamo nuovi colori per le bolle dei messaggi e dettagli più tondeggianti, assieme a un lieve aumento delle dimensioni stesse della bolla. Le tonalità scelte dagli sviluppatori differiscono dalle precedenti in maniera alquanto evidente: come potete vedere dal collage in calce alla notizia, chi utilizzerà la versione scura di WhatsApp noterà il passaggio chiarissimo a un verde militare più intenso, mentre la versione chiara vedrà un cambio di colore più lieve.

Per quanto riguarda, invece, i messaggi effimeri troviamo nuove impostazioni per la loro durata: in particolare, ora WhatsApp permette di scegliere tra 24 ore, 7 giorni o 90 giorni, così da permettere una maggiore flessibilità agli utenti.

Il rilascio definitivo di queste funzionalità non dovrebbe avvenire tra molto tempo: prassi vuole che novità minori come queste giungano senza annunci e a distanza di poche settimane dal loro rilascio nell’applicazione beta. In altre parole, se queste feature dovessero interessarvi particolarmente, vi raccomandiamo di controllare sempre la disponibilità di aggiornamenti tramite App Store.

Restando nel mondo WhatsApp, nuovi indizi fanno pensare che l’app in futuro sarà utilizzabile su due smartphone contemporaneamente.