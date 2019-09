Whatsapp: su iOS i messaggi vocali si ascolteranno dalle notifiche

Gli sviluppatori di Whatsapp continuano a lavorare per espandere la lista di funzioni a disposizioni degli utenti. Secondo quanto riferito dai colleghi di WaBetaInfo, prossimamente gli utenti iOS saranno in grado di ascoltare i messaggi vocali direttamente dal centro notifiche, senza aprire necessariamente l'app.

Attualmente la feature è disponibile solo per coloro che hanno installato la versione beta 2.19.91.1 da TestFlight, ma a giudicare da quanto trapelato l'arrivo per gli utenti pubblici potrebbe avvenire nel giro di qualche settimana.

La novità è destinata a diventare una delle più usate in quanto i messaggi vocali rappresentano una grossa fetta di quelli scambiati tra gli utenti tramite la popolare piattaforma di messaggistica. Nel momento in cui si riceverà un audio, nella notifica sarà raffigurata proprio la barra di riproduzione con il pulsante play a sinistra, come avviene nelle chat.

Basterà cliccare sul tasto per far partire la riproduzione, senza dover aprire necessariamente l'applicazione.

WABetaInfo riferisce che la funzione sarebbe compatibile anche con i file audio normali, ma purtroppo a causa delle limitazioni di iOS sarà possibile rispondere solo tramite i messaggi di testo. Contrariamente, se si vuole rispondere con un altro audio, bisognerà aprire l'app.

Per quanto riguarda le ricevute di lettura ed ascolto, verrà inviata al mittente del messaggio solo quando si accederà a Whatsapp. Se si ascolta il messaggio dalle notifiche, infatti, non comparirà la doppia spunta blu.