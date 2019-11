Whatsapp per iOS ora può riprodurre trailer di Netflix

interessante novità per la versione iOS di Whatsapp. La piattaforma di messaggistica istantanea ha infatti guadagnato una funzione che consente agli utenti di riprodurre trailer di Netflix direttamente nell'applicazione, come avviene con YouTube.

Ciò vuol dire che se qualcuno ci invia il link di un trailer della piattaforma di streaming, non bisognerà fare altro che cliccare sull'indirizzo e Whatsapp inizierà la riproduzione senza reindirizzarci all'applicazione dedicata.

Una feature simile era stata implementata lo scorso anno con YouTube, Facebook ed Instagram, per cui è previsto il supporto alla riproduzione video in modalità picture-in-picture. Nella notte italiana è invece arrivata a sorpresa questa novità per Netflix, sebbene ancora non sia stata annunciata in via ufficiale da parte degli sviluppatori. Non è infatti da escludere un supporto più ampio anche ad altri servizi.

Le funzione è attualmente disponibile solo nella versione iOS di Whatsapp, ma secondo quanto affermato dai colleghi di WABetaInfo, che l'hanno notata per primi, nei prossimi giorni la novità dovrebbe arrivare anche sulla controparte Android dell'applicazione.

Nella giornata di ieri erano emerse alcune informazioni sul tema scuro dell'app, che dovrebbe arrivare in due versioni: una con sfondo nero (che sugli smartphone AMOLED dovrebbe portare ad una riduzione del consumo energetico) ed un'altra con colori leggermente più chiari. La scorsa settimana invece su Android è stata implementata la possibilità di bloccare le conversazioni con l'impronta digitale.