WhatsApp per iOS, sistemata una 'noia' ben conosciuta dagli utenti

A volte alcune funzionalità offerte dalle applicazioni più popolari non sono esattamente perfette. Infatti, viste le miriadi di variabili in gioco, per gli sviluppatori può non essere esattamente semplice pensare a tutto. Non sorprende, dunque, il fatto che il team di WhatsApp abbia deciso solamente ora di mettere fine a una nota "noia".

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, la versione 2.21.71 dell'app per iOS, che è attualmente in fase di rollout, porta con sé una novità relativa alla visualizzazione delle immagini all'interno delle chat. Molti di voi avranno notato, magari inviando alcune foto scattate in verticale, che in precedenza l'anteprima offerta dalla piattaforma di messaggistica istantanea poteva in alcuni casi risultare "tagliata". In questo contesto, l'utente doveva dunque premere sull'apposito riquadro per visualizzare interamente il contenuto.

Ora non è più così, in quanto WhatsApp ha deciso di ampliare l'anteprima, così da consentire agli utenti di vedere in modo essenzialmente integrale un'immagine anche senza dover per forza premere su quest'ultima. Si tratta sicuramente di un aspetto "secondario", ma finalmente il team dietro alla popolare applicazione ha deciso di risolvere questa "noia" ben conosciuta dagli utenti. Tra l'altro, recentemente anche Twitter ha effettuato una scelta simile.

Per il resto, questa build dell'app di WhatsApp introduce anche alcune novità relative all'utilizzo dei messaggi effimeri all'interno dei gruppi.