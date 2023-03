Whatsapp su iPhone si aggiorna: questa funzione vi semplificherà di molto la vita

Nella serata di ieri Meta ha rilasciato sull’App Store di iOS la versione 23.5.77 di Whatsapp, l’applicazione di messaggistica istantanea che si arricchisce di un’altra funzione.

Con questo nuovo update, l’app si integra ulteriormente nel nuovo iOS 16 e consente di copiare il testo direttamente dalle immagini ricevute, come mostriamo nello screenshot presente in calce. Ciò che bisogna fare è semplicemente fare tap su una fotografia ricevuta nelle conversazioni di Whatsapp e quindi selezionare il testo al suo interno per vedere comparire le opzioni Copia, Seleziona tutto, Traduci ed altro.

La novità era in fase di test già con la beta 23.1.0.73 di Whatsapp per iOS, ma l’applicazione con l’aggiornamento in distribuzione da ieri sera la sta implementando a tutti gli utenti con la release 23.5.77, che può essere installata direttamente da App Store. È probabile che non tutti siano in grado di accedere alla novità, dal momento che Whatsapp è solita attivare le nuove funzioni lentamente agli utenti.

La possibilità di copiare testo dalle foto su iPhone ed iPad è stata introdotta da Apple con iOS 15, ma con le API di iOS 16 messe a disposizione per gli sviluppatori dallo scorso settembre le possibilità sono state ampliate in maniera importante.

Nel frattempo, è emersa la notizia che Whatsapp potrebbe far inserire un username al posto del numero di telefono, sulla scia di quanto fatto da Telegram.