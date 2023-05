Whatsapp per iPhone, arriva la funzionalità tanto attesa per trasferire le chat

A poche ore dagli ultimi rumor sulle novità in arrivo su Whatsapp per iPhone, i colleghi di WABetaInfo hanno pubblicato un altro articolo che mostra come l’applicazione di messaggistica istantanea sia al lavoro su un’attesa feature per gli utenti che la utilizzano sui Melafonini.

Nello specifico, Whatsapp sta lavorando ad una nuova funzionalità che consentirà di trasferire la cronologia chat tra un iPhone all’altro senza utilizzare iCloud, a differenza di quanto avviene attualmente.

La nuova opzione si chiamerà “Trasferisci chat su iPhone” e funzionerà in maniera molto semplice. Gli utenti non dovranno fare altro che scaricare Whatsapp sul nuovo iPhone, registrarsi con lo stesso numero e quindi utilizzando il loro vecchio iPhone scansionare il codice QR mostrato sul nuovo dispositivo per iniziare il trasferimento.

Si tratta di una funzione particolarmente utile per gli utenti che non hanno sottoscritto l’abbonamento ad iCloud e che dispongono solo dei 5GB di spazio di archiviazione gratuito offerti da Apple.

Almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, la nuova funzione di trasferimento delle chat è disponibile solo per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione di Whatsapp Beta per iOS attraverso TestFlight. Nessuna informazione sulla data di lancio al pubblico, e come sempre vi invitiamo a restare su queste pagine per tutti gli aggiornamenti.