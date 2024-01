Whatsapp lancerà un sistema proprietario di condivisione file: sarà come AirDrop

A pochi giorni dal lancio dell’aggiornamento per i canali di Whatsapp, emerge l’indiscrezione secondo cui Meta sarebbe al lavoro su un sistema proprietario che consentirà agli utenti Whatsapp di condividere facilmente file con le persone presenti nelle vicinanze.

La feature sarebbe in fase di test con gli iscritti al programma beta di Whatsapp per Android, e dovrebbe vedere la luce prossimamente.

A giudicare da quanto emerso, anche dagli screenshot pubblicati in rete, il sistema permetterà agli utenti di condividere i file in modo rapido e semplice con coloro che si trovano nelle vicinanze: sostanzialmente quindi riprenderà il funzionamento di AirDrop di Apple e QuickShare di Google. Si tratterà di una soluzione ideale per le situazioni in cui è necessario effettuare trasferimenti veloci e diretti, e soprattutto senza compressioni, di foto e video.



A quanto pare, il sistema beneficerà anche della crittografia end-to-end, che renderà i trasferimenti sicuri: si tratta di un aspetto fondamentale che proteggerà la privacy degli utenti.

WABetaInfo, da sempre molto informato su tutto quanto concerne il mondo Whatsapp, riferisce che per accedere alla condivisione entrambi gli utenti dovranno aprire un apposito pannello Whatsapp: a questo punto sarà necessario scuotere il dispositivo per generare la richiesta di condivisione.

Nessuna informazione sulla possibile data di lancio, ma si tratta senza dubbio di una novità importante.