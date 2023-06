Whatsapp lancia i Canali: un nuovo modo per ricevere aggiornamenti sull'app

Con un lungo post pubblicato sul proprio blog, Whatsapp ha annunciato il lancio dei Canali. La società controllata da Meta lo descrive come un nuovo modo per “ricevere aggiornamenti importanti da persone ed organizzazioni”.

I Canali saranno implementati in una nuova tab chiamata “Aggiornamenti”: qui gli utenti potranno trovare lo Stato ed i Canali seguiti, che saranno separati dalle chat con amici, familiari e community.

Whatsapp spiega che i Canali sono un nuovo strumenti con cui gli amministratori possono inviare testo, foto, video, adesivi e sondaggi. La società spiega che per facilitare la scelta e la ricerca, è in fase di sviluppo una directory che permetterà di cercare hobby, squadre sportive, aggiornamenti di autorità locali ed altro.

Chiaramente, agli utenti sarà anche data la possibilità di accedere ad un Canale tramite link d’invito ricevuti via chat, email o trovati online.

Il funzionamento è praticamente identico ai Canali di Telegram: si tratterà di chat di sola lettura dove potranno pubblicare contenuti esclusivamente i gestori.

Whatsapp nel post sottolinea che la cronologia dei canali resterà sui server per un massimo di 30 giorni, e prossimamente saranno aggiunte delle funzioni per fare in modo che gli aggiornamenti smettano di essere visibili ancora prima nei dispositivi. Inoltre, gli amministratori dei Canali potranno anche bloccare gli screenshot ed inoltri.

Chiaramente, gli admin avranno la possibilità di decidere se rendere il canale visibile nella directory o meno e chi potrà seguirlo. “Per il lancio dei canali, abbiamo il piacere di collaborare con autorevoli voci internazionali e organizzazioni selezionate in Colombia e a Singapore. Qui i canali saranno disponibili inizialmente per sviluppare e adattare l’esperienza, oltre a scoprire di più su questa funzione. Nei prossimi mesi, porteremo i canali e la possibilità per chiunque di crearli in altri Paesi” continua Whatsapp.

Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, Whatsapp sta per implementare anche la possibilità di usare gli username al posto dei numeri di telefono, ma a riguardo non sono emerse ancora indicazioni.