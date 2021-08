Whatsapp lancia le foto e video usa e getta: dopo averli aperti si autodistruggono

Whatsapp sta lanciando oggi le foto ed i video usa e getta, che come suggerisce il nome dopo averle visualizzate scompaiono dalla cronologia dei messaggi. La feature era già entrata in fase di test da qualche settimana, ed ora è finalmente disponibile per tutti.

Il rollout è, come sempre, graduale, motivo per cui potreste non vederla ancora sul vostro dispositivo.

Il funzionamento è molto semplice: quando si invia una foto un video, si visualizzerà in alto a destra il pulsante con il numero 1 che se premuto la attiva. Di conseguenza, quando il destinatario apre il contenuto, dopo la visualizzazione questo sarà eliminato e non potrà essere recuperato. Si tratta di una feature rivolta a quei contenuti one shot, per cui non si desidera lasciare tracce nelle conversazioni.

In una slide pubblicata a seguito del lancio, Whatsapp mostra l'esempio di un utente che invia ad un amico la password del WiFi, ma potrebbero essere utilizzati anche per l'invio delle foto dei documenti personali, ad esempio.

Nel frattempo, però, ancora non ha visto la luce la funzione che dovrebbe consentire di scegliere la qualità delle immagini inviate su Whatsapp, anch'essa in beta da tempo ed ancora non disponibile al pubblico. Qualche giorno fa vi abbiamo anche spiegato come inviare i messaggi che durano 7 giorni su Whatsapp.