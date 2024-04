Finalmente Whatsapp lancia una funzione attesissima per organizzare le chat

Mentre è arrivato il temuto alert per gli utenti Whatsapp su Android, l’applicazione di messaggistica istantanea targata Meta si arricchisce con un’altra funzione molto interessante, che permetterà di avere le chat ancora più in ordine e di organizzare le conversazioni.

Si tratta dei filtri, che come suggerisce il nome filtreranno l’elenco di chat in base a diversi criteri. Nella prima release i filtri vengono visualizzati sulla parte superiore dell’elenco di chat ed i nomi sono autoesplicativi: Tutti, Non Letti, Gruppi.

Facendo tap su “Tutti”, Whatsapp mostrerà tutte le conversazioni, se si tocca su “Non lette”, invece, saranno visualizzate solo le chat in cui sono presenti messaggi non letti o aperti, mentre scegliendo “Gruppi” si visualizzeranno solo le chat di gruppi ed i sottogruppi delle Community.

Whatsapp spiega che attraverso questo sistema, gli utenti saranno in grado di trovare la conversazione giusta in maniera più “rapida, fluida e semplice”, e spiega che questi filtri contribuiranno a rendere ancora più intuitiva l’applicazione, riducendo lo scrolling.

I filtri della chat saranno implementati da oggi e saranno disponibili per tutti gli utenti di WhatsApp "nelle prossime settimane". Nessuna informazione sull’arrivo anche su iOS.

